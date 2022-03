Ukraine-Konflikt FOTO: AP Mitarbeiter einer Firma aus Bramsche Ukraine-Krieg: Deshalb wird ein Manager zum Soldat Von Nina Kallmeier | 10.03.2022, 17:16 Uhr

Seit zwei Wochen herrscht in der Ukraine Krieg. Hunderttausende Menschen sind geflohen. Viele bleiben jedoch, auch in der Hauptstadt Kiew. Einer von ihnen ist Maxim Popov, der als Regionalmanager für ein Unternehmen in Bramsche arbeitet.