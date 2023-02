UN-Vollversammlung zur Ukraine Foto: AP up-down up-down Diplomaten sind skeptisch Waffenstillstand und Dialog: Das steht in Chinas Friedensplan für die Ukraine Von dpa | 24.02.2023, 11:18 Uhr

Mit Spannung wurde Chinas Friedensplan für den Krieg in der Ukraine erwartet. Was in dem Positionspapier steht – und warum Diplomaten erhebliche Zweifel äußern.