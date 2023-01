Die Bundesregierung hat bislang keine Entscheidung über die Lieferung deutscher Kampfpanzer in die Ukraine getroffen. Symbolfoto: dpa/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa up-down up-down Liveblog zum Ukraine-Krieg Brief an Pistorius: Britische Abgeordnete fordern Leopard-Lieferung an Ukraine Von dpa/AFP/red | 23.01.2023, 07:28 Uhr | Update vor 21 Min.

In einem Brief an Verteidigungsminister Boris Pistorius haben Dutzende britische Abgeordnete die Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leopard 2 an die Ukraine gefordert. Die neuesten Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Liveblog.