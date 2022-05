Der russische Lenkwaffenkreuzer „Moskwa“, damals noch intakt, bei der Durchquerung des Bosporus. (Archiv) FOTO: Can Merey/dpa Entwicklungen im Ukraine-Krieg Ukraine hat „Moskwa“ angeblich mit US-Hilfe versenkt – was in der Nacht geschah Von dpa | 06.05.2022, 06:31 Uhr

Laut Präsident Selenskij hat Russland seit Beginn des Krieges mehr als 2000 Raketen auf Ziele in der Ukraine gefeuert. In Mariupol könnte am Freitag eine erneute Evakuierung starten. Die Entwicklungen der Nacht.