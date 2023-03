Ein Kampfjet vom Typ MiG-29 bei einer Nato-Übung in Polen. Foto: AFP/RADOSLAW JOZWIAK up-down up-down Ukraine-Krieg im Überblick Polen liefert Kampfjets in den nächsten Tagen – das geschah in der Nacht Von dpa | 17.03.2023, 07:59 Uhr

Polen gibt vier Kampfjets aus DDR-Bestand an die Ukraine ab und ersetzt seine eigene Flugabwehr durch moderne Maschinen. Am Jahrestag der Bombardierung des Theaters von Mariupol kündigt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Kriegsverbrechertribunal gegen Russen an. Die aktuellen News aus der Nacht im Überblick.