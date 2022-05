Das Stahlwerk in Mariupol steht seit Wochen unter Beschuss. FOTO: imago images/ITAR-TASS Seit Wochen unter Beschuss Ukraine vermeldet Befreiung aller Frauen und Kinder aus Stahlwerk in Mariupol Von dpa | 07.05.2022, 18:45 Uhr | Update vor 56 Min.

Aus dem belagerten Stahlwerk Azovstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sind offiziellen Angaben zufolge die letzten Frauen, Kinder und älteren Menschen evakuiert worden. „Dieser Teil der humanitären Operation in Mariupol ist abgeschlossen“, schrieb die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk am Samstag im Nachrichtendienst Telegram.