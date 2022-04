Trotz des Ukraine-Krieges möchte Wladimir Putin am 9. Mai eine große Militärparade abhalten (Archivbild). FOTO: imago images/ITAR-TASS Trotz Ukraine-Krieg „Heiligster Feiertag“: Deshalb plant Russland große Militärparade am 9. Mai Von dpa | 08.04.2022, 17:40 Uhr

In einem Monat will Kremlchef Putin wieder groß feiern: den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Doch das Blutvergießen in der Ukraine überschattet alles. Moskau spricht angesichts der vielen toten russischen Soldaten nun selbst von einer „gewaltigen Tragödie“.