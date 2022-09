Soldaten in Wolgograd wurden für den Ukraine-Krieg rekrutiert und verabschieden sich von Angehörigen. Foto: AP up-down up-down Teilmobilmachung in Russland Militärexperte: Neue Rekruten werden keine Woche an der Front überleben Von Flora Hallmann | 28.09.2022, 16:22 Uhr

Bis zu 300.000 Männer sollen in Russland mobilisiert und an die Front in der Ukraine geschickt werden. Der australische Militärexperte Mick Ryan erklärt, was die Teilmobilmachung für den Kriegsverlauf bedeutet – und sieht schwarz für die Zukunft der Rekruten. Die meisten würden keine Woche überleben.