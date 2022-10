Treffen in Stralsund Foto: www.imago-images.de/dpa up-down up-down Dringlichkeitsantrag in der Bürgerschaft Stralsund stellt sich für Friedensgespräche im Ukrainekrieg zur Verfügung Von Thomas Volgmann | 20.10.2022, 16:44 Uhr

Die Bürgerschaft in Stralsund will im Ukraine-Krieg für Frieden sorgen. Die Stadt bietet sich als Verhandlungsort zwischen der Ukraine und Russland an.