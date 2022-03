Ein Transparent mit der Aufschrift „Christian Lindner, deine Gier tötet uns“ ist an einer Zugmaschine angebracht. FOTO: dpa/Georg Wendt Hohe Kosten für Speditionen Hunderte Lkw rollen im Konvoi durch Hamburg – Protest gegen Spritpreise Von dpa | 19.03.2022, 15:11 Uhr

Aufgrund der deutlich gestiegenen Spritpreise hat es am Samstag in Deutschland mehrere Lkw-Prostete gegeben: Allein in Hamburg waren es mehrere Hundert Lastkraftwagen-Fahrer.