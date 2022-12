Allein die Ausstattung des russischen Militärs soll mehrere Milliarden US-Dollar gekostet haben. Symbolfoto: dpa/Russian Defense Ministry Press Service/AP/Uncredited up-down up-down Laut Forbes-Schätzung Bericht: So viel Geld hat Russland bislang in den Ukraine-Krieg investiert Von Jakob Patzke | 02.12.2022, 12:13 Uhr

Am 24. Februar marschierte die russische Armee in die Ukraine ein. Seitdem hat der Krieg Unmengen an Ressourcen verschlungen. Nun gibt es Schätzungen, wie viel Geld der Ukraine-Krieg die russische Führungen bislang gekostet haben könnte.