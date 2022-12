Wie gut ist Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg informiert? Archivfoto: dpa/Pool Sputnik Russian Presidential Press Office via AP/Uncredited up-down up-down Sorge vor Konsequenzen Bericht: So schlecht soll Putin über den Ukraine-Krieg informiert sein Von Jakob Patzke | 24.12.2022, 14:28 Uhr

Zehn Monate dauert der Krieg in der Ukraine nun schon an. Trotz zahlreicher Rückschläge hält der russische Präsident Wladimir Putin am militärischen Einmarsch fest – offenbar auch, weil er nicht gut informiert ist.