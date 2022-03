Wie man einen ausländischen Berufsabschluss anerkennen lässt.. FOTO: Christin Klose/dpa Anlaufstellen und Kosten Für Flüchtlingshelfer: So lassen Ukrainer ihren Abschluss anerkennen Von dpa | 22.03.2022, 14:07 Uhr

Bleiben Flüchtlinge aus der Ukraine länger und wollen in Deutschland in ihrem erlernten Beruf arbeiten, müssen sie möglicherweise ihren Abschluss anerkennen lassen. So ist der Weg dahin.