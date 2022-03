Selenskyj und seine Frau Olena Selenska im Jahr 2019. FOTO: imago images / Ukrinform Ukraine Krieg Offener Brief der First Lady: Selenskyjs Frau konfrontiert Putin Von Daniel Benedict | 09.03.2022, 13:02 Uhr

Olena Selenska, die First Lady der Ukraine, wendet sich in einem offenen Brief an die Welt. Die Frau von Selenskyj schildert den Tod von Kindern und fordert eine Flugverbotszone.