Der ukrainische Präsident blickt skeptisch auf die Aussagen aus Moskau. Foto: dpa/Planet Pix via ZUMA Press Wire up-down up-down Ukraine-Krieg Selenskyj drückt nach Cherson-Erfolg Euphorie - das geschah in der Nacht Von dpa | 10.11.2022, 06:20 Uhr

Während Russland seine Truppen in Cherson abzieht, kündigte Wladimir Putin an, nicht am G20-Gipfel teilzunehmen. Alle Entwicklungen der vergangenen Nacht in der Übersicht.