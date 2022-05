Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l) spricht in der ZDF-Sendung „Was nun, Herr Scholz?“ mit Moderator Peter Frey. FOTO: dpa/ZDF Bundeskanzler bei „Was nun?“ Scholz plant keine Ukraine-Reise: Steinmeier-Ausladung „steht der Sache im Weg“ und | 02.05.2022, 19:22 Uhr Von Yannick Kitzinger dpa | 02.05.2022, 19:22 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz war am Montagabend in der ZDF-Sendung „Was nun, Herr Scholz“ zu Gast. Im Interview erläuterte er seine Ukraine-Politik und richtete klare Worte an Altkanzler Schröder.