Putin will die Annexion ukrainischer Gebiete am Freitag verkünden. Foto: dpa/Uncredited up-down up-down Nach Scheinreferenden Putin will heute Ostukraine annektieren – so läuft die Annexion ab Von AFP, dpa | 30.09.2022, 12:53 Uhr

Am Freitag will Putin die Annexion der vier ostukrainischen Gebiete verkünden. Dort wurden in den vergangenen Tagen Scheinreferenden abgehalten. Das bedeutet die Annexion für den Krieg – und so soll sie ablaufen.