Putin will unter anderem auf atomwaffenfähige Raketen wie diese vom Typ Sarmat setzen. Foto: IMAGO IMAGES / SNA

Raketentypen Sarmat und Zirkon

Atomwaffenfähige Raketen: Putin will Russlands Nuklearstreitkräfte ausbauen

Von Flora Hallmann

dpa | 23.02.2023, 10:58 Uhr

In dem schwelenden Konflikt um Waffenlieferungen und den Ukraine-Krieg will Russlands Präsident Putin die Nuklearstreitkräfte seines Landes ausbauen. In seiner Argumentation stützt er sich erneut auf Vergleiche mit dem Zweiten Weltkrieg.