Analyse: Putins Krieg in der Ukraine birgt für China ein Dilemma Von Thomas Ludwig | 04.03.2022, 06:00 Uhr

Chinas Nationaler Volkskongress findet von Samstag an unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges statt. Wie lange bleibt Peking an Moskaus Seite? Was Putins Waffengang für den Handel der Volksrepublik und die Taiwan-Frage bedeutet.