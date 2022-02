Beim Boxen nur noch als Zuschauer am Ring: Ex-Schwergewichtler Alexander Dimitrenko. FOTO: Imago/Lobeca Ukraine-Konflikt Klitschkos Box-Kollege: „Was soll der Krieg? Gar nichts!“ Von Jakob Drechsler | 23.02.2022, 18:00 Uhr

Alexander Dimitrenko boxte für Universum, heute arbeitet der Deutsche mit russischen und ukrainischen Wurzeln in Hamburg als Sozialpädagoge. Was er zur Situation in der Ukraine sagt.