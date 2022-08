Ukrainische Soldaten werden jeden Tag von 60.000 russischen Kugeln beschossen. FOTO: dpa/David Goldman up-down up-down Krieg gegen die Ukraine Russland feuert täglich 60.000 Schuss auf Ukrainer – was in der Nacht geschah Von dpa | 17.08.2022, 06:57 Uhr

Am 175. Tag des russischen Angriffskrieges in der Ukraine wollen zwei Vermittler auf ukrainischer Seite erkunden, ob es ein Ende der Kämpfe geben kann. Im Folgenden ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.