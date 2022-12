Ein Verdächtiger soll mehrere Jahre im Auftrag Russlands spioniert haben. Symbolfoto: dpa/APA up-down up-down 39-jähriger Diplomatensohn Spion in Wien enttarnt: Grieche soll im Auftrag Russlands gearbeitet haben Von dpa | 19.12.2022, 12:06 Uhr

Ein Grieche wurde als mutmaßlicher Spion für Russland in Wien enttarnt. Er soll Informationen im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geliefert zu haben, teilte das Innenministerium in Wien am Montag mit.