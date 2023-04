Ein russischer Militärblogger starb am Sonntag bei einer Explosion in St. Petersburg. Foto: dpa/AP up-down up-down Kreml spricht von Terroranschlag Russischer Militärblogger bei Explosion getötet – Geständnis-Video veröffentlicht Von dpa | 02.04.2023, 19:28 Uhr | Update vor 14 Min.

Einer der bekanntesten russischen Militärblogger ist am Sonntag nach Regierungsangaben bei einer Explosion in einem Café in St. Petersburg getötet worden. Für die russische Regierung ist klar, wer hinter dem Anschlag steckt: Sie veröffentlicht ein Geständnis-Video der mutmaßlichen Täterin.