Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat den Tod des Militärbloggers bestätigt. Foto: imago-images/ITAR-TASS up-down up-down In St. Peterburg Russischer Kriegskorrespondent bei Explosion getötet – 16 Verletzte Von dpa | 02.04.2023, 19:28 Uhr

Einer der bekanntesten russischen Militärblogger ist am Sonntag nach Regierungsangaben bei einer Explosion in einem Café in St. Petersburg getötet worden.