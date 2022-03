Ein Mann steht inmitten des Rauchs eines brennenden Hauses, das nach einem russischen Angriff in Charkiw zerstört wurde. FOTO: dpa/AP/Felipe Dana Raketenangriffe bei Dnipro Russische Truppen ziehen sich im Nordosten anscheinend zurück - Die Nacht im Überblick Von dpa | 25.03.2022, 06:40 Uhr

Nach Angaben des ukrainischen Militärs ziehen sich die russischen Truppen im Nordosten wohl ein wenig zurück. Im Gegenzug soll es ukrainische Angriffe auf „hochwertige Ziele“ in den von Russland besetzten Gebieten geben: Was in der Nacht geschah.