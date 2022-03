Menschen protestieren gegen den Krieg in der Ukraine: „Give peace a chance“ ist dabei ein oft gewählter Slogan. FOTO: imago-images/Zuma Wire Playlist mit Anti-Kriegs-Liedern Europäische Radiosender spielen gleichzeitig Lennons Friedenssong und | 04.03.2022, 11:35 Uhr Von dpa Alexander Barklage | 04.03.2022, 11:35 Uhr

Die Nachrichten und Bilder aus den Kriegsgebieten in der Ukraine sind für viele Menschen schwer zu verkraften. Am Freitagmorgen haben sich hunderte Radiosender zusammengeschlossen und eine Antikriegshymne gespielt. Wer Trost in der Musik finden möchte, dem empfehlen wir diese Playlist.