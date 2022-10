Der russische Präsident Putin hat in der illegal besetzten Gebieten in der Ostukraine das Kriegsrecht verhängt. Foto: IMAGO/Gavriil Grigorov up-down up-down Krieg gegen die Ukraine Putin verhängt Kriegsrecht in annektierten Gebieten in der Ostukraine Von dpa, afp | 19.10.2022, 13:56 Uhr | Update vor 31 Min.

In den vier illegal annektierten Gebieten in der Ostukraine hat der russische Präsident Putin den Kriegszustand verhängt. Das teilte er in einer Fernsehübertragung mit. Damit stehen ihm dort erweiterte Machtbefugnisse zur Verfügung.