Obwohl es keine Feuerpause gibt, sind in den vergangenen Stunden viele Menschen aus Mariupol mit dem eigenen Auto geflohen. FOTO: imago images/SNA Mehrere Flugzeugabschüsse Tausende fliehen aus Mariupol mit dem Auto – was in der Nacht geschah Von dpa | 17.03.2022, 06:41 Uhr

Die Kämpfe gingen in der Nacht zu Donnerstag weiter, die Flucht von Hunderttausenden auch. Der ukrainische Präsident fordert weitere Unterstützung: Was in den vergangenen Stunden geschah und was heute wichtig wird.