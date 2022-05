Gregor Gysi (Die Linke) FOTO: Jan Woitas/dpa Linken-Politiker im Kriegsgebiet Gregor Gysi reist sechs Tage ohne Personenschutz durch die Ukraine Von dpa | 02.05.2022, 14:56 Uhr

Neben Besuchen in Krankenhäusern und bei Hilfsorganisationen will Gysi auch nach Butscha reisen — jenen Ort, in dem russische Gräueltaten zahlreiche Menschen das Leben gekostet haben. Begleitet wird er von Sozialmediziner Gerhard Trabert.