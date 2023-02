Screenshot: youtube.com/Michail Abdalkin / NOZ Michail Abdalkin droht Ärger Nudeln an den Ohren: Das steckt hinter dem Putin-Protest eines russischen Politikers Von dpa | 23.02.2023, 13:14 Uhr

Der kommunistische Regionalpolitiker Michail Abdalkin folgt Wladimir Putins Rede an die Nation mit am Ohr baumelnden Nudeln. Nun droht ihm Ärger, denn in Russland hat dieser Brauch eine ganz bestimmte Bedeutung.