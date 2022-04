Bei dem Angriff auf Butscha kamen zahlreiche Menschen ums Leben. FOTO: dpa/ukrinform Gräueltaten an Menschen CNN: Neue Videos zeigen russische Soldaten nahe Leichen in Butscha Von dpa | 27.04.2022, 13:05 Uhr

Der US-Sender CNN hat Videoaufnahmen veröffentlicht, die erstmals russische Soldaten und Militärfahrzeuge in der ukrainischen Stadt Butscha nahe den Leichen von Zivilisten zeigen sollen. Die am 12. und 13. März von einer Drohne aufgenommenen Videos seien verortet und auf ihre Echtheit geprüft worden, berichtete der Sender in der Nacht zum Mittwoch.