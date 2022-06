Die Ostflanke der Nato soll weiter verstärkt werden, wie hier in Litauen. FOTO: dpa up-down up-down Krieg gegen die Ukraine Nato will Abschreckungspotenzial im Osten drastisch hochfahren Von dpa | 29.06.2022, 13:17 Uhr

Beim Treffen der Nato in Madrid beschwören die Mitgliedsstaaten militärische Stärke in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Das westliche Bündnis stellt sich neu auf und sichert der Ukraine weitere Unterstützung zu – so lange wie nötig.