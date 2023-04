Ein russisches Flugzeug schießt eine Nato-Drohne über dem Schwarzen Meer ab. Foto: dpa/Uncredited up-down up-down Russische Militärflugzeuge 570 Zwischenfälle: Nato kritisiert „gefährliche Aktionen” von russischen Militärpiloten an Ostflanke Von Sören Becker | 19.04.2023, 18:00 Uhr

Russische Militärpiloten an der Nato-Ostflanke haben zuletzt gefährliches Verhalten an den Tag gelegt und sind immer wieder auf den Luftraum der Allianz zugeflogen. Fast doppelt so oft wie im Vorjahr. Vor allem die Ostsee war betroffen. Für das westliche Militärbündnis eine klare Provokation …