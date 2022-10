Der russische Präsident Putin während eines Treffens mit seinem Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Symbolfoto: Pool Sputnik Kremlin/AP up-down up-down 300.000 Reservisten einberufen Moskau beendet seine Teilmobilmachung: Jetzt setzt Putin auf Freiwillige Von dpa | 28.10.2022, 18:03 Uhr

Nach mehr als einem Monat erklärt Russland seine Teilmobilmachung für abgeschlossen. Laut Verteidigungsminister Schoigu werde man jetzt nur noch Freiwillige in den Krieg in der Ukraine schicken. 82.000 Reservisten sollen indes schon an der Front sein.