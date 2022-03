Die Hauptstadt Kiew hat bereits viele Raketeneinschläge verzeichnet. Trotzdem bleiben Menschen dort. FOTO: dpa/AP/Vadim Ghirda Ukraine-Krieg Rasch-Mitarbeiter in Kiew: Ich weiß nicht, was morgen sein wird Von Nina Kallmeier | 02.03.2022, 08:21 Uhr

Ein Vater, der mit seiner Frau und seinen Kindern auf dem Weg von Kiew zur polnischen Grenze ist, eine Familie, die in der Westukraine ausharrt, und ein Familienvater, der sich freiwillig in Kiew zur Armee gemeldet hat - in Friedenszeiten sind sie als Vertriebs- oder Produktionsmitarbeiter für die Rasch Tapetenfabrik aus Bramsche tätig. Jetzt herrscht in ihrem Land Krieg. Eindrücke aus der Ukraine.