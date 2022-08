Es gilt eine Meldepflicht für die Vermögen russischer Oligarchen – an die sich bislang niemand hält. Seit Mai gilt mittels Gesetzesänderung eine Meldepflicht für sanktionierte Personen in Deutschland. Nur hat sich bislang niemand an die Bundesbank oder das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen gewendet. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums an den Linken-Abgeordneten Christian Görke hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag.

Bislang wurden nur 2,28 Milliarden Euro eingefroren

Görke bezeichnete die Anzeigepflicht als „Flop“. Sie müsse „dringend nachgeschärft“ und auf Personen ausgeweitet werden, die geschäftlichen Umgang mit Oligarchen pflegen. „Es reicht eben nicht, nur die Namen der Oligarchen auf die Sanktionsliste zu schreiben“, so Görke.

Die EU hat in Deutschland 4,28 Milliarden Euro mit Sanktionen belegt und eingefroren – theoretisch zumindest. Denn nur 2,28 Milliarden Euro wurden der Bundesbank auch gemeldet. Das passierte vor allem durch inländische Banken. Der Rest müsste von den Oligarchen selbst angezeigt werden. Seit anderthalb Monaten sind deshalb nur noch kleinere Summen eingefroren worden.

Zentrale Koordinierungsstelle für Vermögen gefordert

Die Ermittlung von Vermögen stößt in Deutschland an seine Grenzen, vor allem wenn Oligarchen ihr Vermögen in verschachtelten Unternehmensstrukturen verstecken können. Geplant seien Reuters zufolge deshalb eine zentrale Koordinierungsstelle und ein Register für „Vermögen unklarer Herkunft“ und sanktionierte Vermögenswerte.

