Marianna Podgurskaya hält kurz nach dem Angriff auf eine Kinderklinik in Mariupol ihre kleine Tochter in den Armen. FOTO: dpa/Evgeniy Maloletka Geburt einer Tochter Schwangere aus beschossener Geburtsklinik bringt Kind zur Welt und | 12.03.2022, 12:57 Uhr Von dpa Maximilian Matthies | 12.03.2022, 12:57 Uhr

Die entsetzlichen Bilder von der beschossenen Kinderklinik in Mariupol gingen um die Welt. Zu sehen war auch wie die hochschwangere Marianna Podgurskaya in gepunktetem Jogginganzug das Gebäude verlässt. Nun hat sie ihr Kind geboren. Die russische Seite hatte ihr Schauspielerei vorgeworfen und versucht, Zweifel an dem Luftangriff zu streuen.