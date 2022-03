Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, wurde stark von den russischen Angriffen getroffen. FOTO: AFP/SERGEY BOBOK Liveblog zum Ukraine-Krieg Generalbundesanwalt ermittelt wegen russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine und | 07.03.2022, 10:12 Uhr | Update vor 31 Min. Von dpa Marvin Weber | 07.03.2022, 10:12 Uhr | Update vor 31 Min.

Wegen möglicher russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine ermittelt nun auch der Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Die Behörde habe Anhaltspunkte dafür, dass solche Verbrechen bereits begangen wurden oder in Zukunft begangen werden könnten. Alle Entwicklungen zum Ukraine-Krieg im Liveblog.