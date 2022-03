Maria Holumbovska (35) arbeitet als Pressesprecherin in der ukrainischen Kinderwunschklinik BioTexCom. FOTO: Screenshot Skype/Ankea Janßen Babys kommen im Bunker zur Welt Leihmutterschaft in der Ukraine: „Wir erleben viele panische Wunscheltern“ Von Ankea Janßen | 15.03.2022, 11:58 Uhr

In der Ukraine boomt das Geschäft mit der Leihmutterschaft. Doch der Krieg stellt Schwangere und Wunscheltern aus Deutschland vor immense Herausforderungen. Maria Holumbovska von der Kinderwunschklinik BioTexCom berichtet von Explosionen, Geburten in Schutzkellern und Tränen am Telefon.