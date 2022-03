Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will trotz der Kämpfe um Kiew die Hauptstadt nicht verlassen FOTO: dpa/Uncredited/Pressebüro des ukrainischen Präsidenten Mehrere Tote bei Luftangriffen Lage in Mariupol spitzt sich zu – Selenskyj bleibt in Kiew: Was in der Nacht geschah Von dpa | 08.03.2022, 06:45 Uhr

Mögliche Fluchtmöglichkeiten für Ukrainer sind weiterhin ungewiss, mehr als zehn Menschen – darunter auch Kinder – sterben bei Luftangriffen in der Stadt Sumy: Was in der Nacht geschah und was am Dienstag wichtig wird.