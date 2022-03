Der Internationale Gerichtshof beschäftigt sich mit Wladimir Putin. FOTO: dpa/Alexei Nikolsky Ukraine-Krieg Haftbefehl gegen Putin? So könnte der russische Präsident im Gefängnis landen Von dpa | 01.03.2022, 15:33 Uhr

Wladimir Putin führt allerhand Gründe an, um die Invasion in die Ukraine zu rechtfertigen. Der Internationale Gerichtshof erkennt keinen davon an. Tatsächlich könnte ein Haftbefehl gegen Wladimir Putin ausgestellt werden.