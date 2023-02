Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnet die derzeitige Lage an der Front als schwierig - gibt sich aber hoffnungsvoll. Archivfoto: dpa/AP/Efrem Lukatsky up-down up-down Krieg in der Ukraine Selenskyj spricht von schwieriger Lage an der Front – das geschah in der Nacht Von dpa | 05.02.2023, 07:40 Uhr

Schwierig, aber nicht hoffnungslos: So beschreibt Wolodymyr Selenskyj die derzeitige Lage an der Front. Umso mehr sehnt der ukrainische Präsident die Ankunft westlicher Panzer herbei. Was in der Nacht geschah.