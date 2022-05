Roderich Kiesewetter attackiert bei Anne Will den Bundeskanzler. FOTO: imago-images/Jürgen Heinrich Ukraine-Krieg Kiesewetter: Scholz will nicht, dass die Ukraine siegt Von dpa | 23.05.2022, 08:18 Uhr

Der Kanzler ist auf Afrika-Reise. In der Heimat tobt die Debatte um die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. CDU-Mann Roderich Kiesewetter attackiert Scholz im Talk von Anne Will massiv.