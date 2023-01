Bundeswehr-Kampfpanzer vom Typ Leopard 2: „Deutschland hat leider gerade versagt.“ Foto: dpa/Philipp Schulze up-down up-down „Weltbild nicht der Realität angepasst“ Keine Leopard-Lieferung an die Ukraine: Koalitionsstreit um Panzer-Frage eskaliert Von dpa, mma | 21.01.2023, 09:05 Uhr | Update vor 10 Min.

Deutschland liefert noch keine Kampfpanzer an die Ukraine – und gibt auch den Partnern offiziell keine Erlaubnis, ihre Leopard-2 Kiew zu Verfügung zu stellen. Das führt zum Streit in der Koalition. Nun greift FDP-Politikerin Strack-Zimmermann den SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich öffentlich scharf an.