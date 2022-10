Russland soll viele Kinder aus der Ukraine deportieren. Foto: AFP/DANIEL LEAL up-down up-down Berichte über Deportationen ISW: Russland schickt ukrainische Kinder zur Adoption nach Russland Von dpa | 19.10.2022, 09:15 Uhr

Das Insitute for the Study of War (ISW) erhebt schwere Vorwürfe gegen Russland. Russische Behörden sollen Menschen aus den besetzten ukrainischen Gebieten deportieren, darunter viele Kinder, die zur Adoption freigegeben – oder in Kinderlager gesteckt werden.