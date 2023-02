In einem Interview hat sich die ukrainische First Lady Olena Selenska zu ihren Erfahrungen im Krieg geäußert. Archivfoto: dpa/AP/Markus Schreiber up-down up-down Ukrainische First Lady „Bin in Behandlung“: Olena Selenska spricht über Leben im Ukraine-Krieg Von Jakob Patzke | 16.02.2023, 15:59 Uhr

Täglich steht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Öffentlichkeit. Doch auch das Leben seiner Frau Olena Selenska hat sich seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges grundlegend verändert. In einem Interview erklärte sie nun, wie es ihr geht und was sie nach dem Krieg als Erstes machen möchte.