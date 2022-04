Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,3 Prozent. FOTO: dpa | Marijan Murat Schätzung bestätigt Grafik: Die Inflationsrate in Deutschland ist historisch hoch und | 12.04.2022, 16:37 Uhr Von Carl Lando Derouaux dpa | 12.04.2022, 16:37 Uhr

Die Verbraucherpreise ziehen in Deutschland deutlich an, die Inflation ist auf dem höchsten Stand seit der Widervereinigung. Wo die Preise zuletzt am meisten stiegen, zeigt eine Grafik.