Das Gadebuscher Hotel „Christinenhof“ wird von einer aus Belarus stammenden Inhaberin geleitet. Das sorgt für Probleme mit ihrer Hausbank. FOTO: Holger Glaner Kontosperrung Norddeutsches Hotel wird wegen Ukraine-Krieg sanktioniert Von Holger Glaner | 04.04.2022, 18:30 Uhr

Eigentlich sollen die EU-Sanktionen die Wirtschaft in Russland und Belarus treffen. Tatsächlich steckt jetzt auch eine Hotelbesitzerin in Norddeutschland in Schwierigkeiten - weil sie Weißrussin ist.