Russlands Angriffskrieg „So lange wie nötig fortsetzen": G7 will Ukraine weiter Waffen liefern Von dpa | 14.05.2022, 13:29 Uhr

Die Waffenlieferungen an die Ukraine sollen „so lange wie nötig“ fortgesetzt werden. Das ist ein Fazit des des G7-Treffens an der Ostseeküste. Am Nachmittag beinnt in Berlin ein Nato-Gipfel. Es dürfte brisante Diskussionen geben.