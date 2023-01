Frankreich mit Präsident Emmanuel Macron sichert der Ukraine Unterstützung zu. Foto: imago images/Starface up-down up-down Ankündigung aus Paris Macron sichert Ukraine Hilfe zu und will „leichte Panzer“ liefern Von dpa | 04.01.2023, 18:33 Uhr | Update vor 37 Min.

Nun also doch: Zum ersten Mal überhaupt werden Panzer aus dem Westen an die Ukraine geliefert. Frankreich will dem Land „leichte Kampfpanzer“ liefern.